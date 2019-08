Túmulo de Ian Curtis dos Joy Division vandalizado

A sepultura de Ian Curtis, vocalista da lendária banda pós-Punk, Joy Division, foi vandalizada. Um dos blocos de pedra que compõem a lápide de Ian Curtis foi roubado do cemitério.A lápide, parcialmente destruída, que se encontra no cemitério de Macclesfield, em Inglaterra, foi fotografada por fãs que divulgaram o crime nas redes sociais.Esta não era a lápide original, a anterior tinha sofrido danos em 2008, o que levou à sua substituição.Ian Curtis morreu em 1980 e deu voz a temas imortais como 'Love Will Tear Us Apart' ou 'She's Lost Control'.