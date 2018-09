U2 já tiram fotos com fãs em Lisboa

Banda irlandesa aterrou esta sexta-feira para dois concertos em Portugal.

Larry Mullen Jr, o baterista e um dos membros fundadores da banda, foi jantar ao restaurante A Travessa onde foi "apanhado" por um fã que pediu uma foto.









Já no Instagram, Kevin Watson, um fã dos irlandeses, partilhou uma imagem ao lado do baixista Adam Clayton.



A nova digressão da banda, que começou nos Estados Unidos, em maio, chega a Portugal depois de quatro datas em Paris e de um concerto atribulado em Berlim, interrompido por problemas vocais de Bono.



Esta será a sexta vez que os U2 - compostos por Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. - atuam em Portugal, onde até já foram condecorados pelo Presidente da República. A fadista Ana Moura foi convidada para dar voz ao movimento #womenoftheworldtakeover nos dois concertos.



O regresso marca a estreia da banda em recinto fechado em Portugal e acontece oito anos depois de os U2 terem feito dois concertos lotados no Estádio Cidade de Coimbra, em outubro de 2010. Em 1982, tocaram no festival de Vilar de Mouros e em 1993, 1997 e 2005 atuaram no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.



Se se mantiver o alinhamento de atuações recentes, os U2 deverão tocar mais de 20 músicas, em dois palcos, um com mais destaque visual e outro mais intimista.



Os U2 chegaram esta sexta-feira a Lisboa para dois concertos na Altice Arena - domingo e segunda-feira - e já andaram a passear pela cidade. Prova disso são as imagens partilhadas nas redes sociais pelos fãs da banda irlandesa que tiveram a "sorte" de se cruzarem com os ídolos.O vídeo da chegada ao nosso País foi partilhado pela própria banda no Facebook.Entretanto,