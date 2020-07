UHF editam concerto na Incrível Almadense

Os UHF editam, esta segunda-feira, dia 13, um disco que regista o seu concerto realizado há 30 anos na Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, em Almada, cidade que serviu de berço à banda de António Manuel Ribeiro, entre muitas outras.





A formação dos UHF que subiu ao palco da histórica sala a 13 de julho de 1990 contou com os músicos Carlos Peres, Renato Gomes e Zé Carvalho, além do vocalista António Manuel Ribeiro. Do alinhamento do espetáculo fazem parte êxitos como ‘Este Filme’, ‘Cavalos de Corrida’, ‘Hesitar’, ‘No Portugal dos Pequeninos’ e ‘Amélia Recruta’, entre muitos outros.