Chega na próxima quinta-feira às salas de cinema o último filme que Maria João Abreu (a atriz morreu de aneurisma em maio de 2021) rodou. ‘Submissão’, realizado por Leonardo António, fala sobre um tema difícil: a violação sexual no casamento e a desadequação da lei para punir estes casos.



A vontade de fazer o filme surgiu numa conversa entre o realizador e um amigo, psiquiatra e ex-chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria (Lisboa).









