É esta quinta-feira sepultado na sua terra natal o pensador Eduardo Lourenço, que morreu terça-feira com 97 anos, em Lisboa. Autor de mais de 40 obras, o filósofo nasceu a 23 de maio de 1923 em São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida. A missa de corpo presente celebrada esta quarta-feira na Igreja dos Jerónimos, em Lisboa, ficou marcada pelas palavras sentidas do cardeal D. Tolentino Mendonça.













O cardeal, fixado no Vaticano, lembrou a dedicação de Eduardo Lourenço para com a mulher, Annie Salamon, que morreu exatamente sete anos antes do ensaísta, a 1 de dezembro de 2013. Lembrança também para o afeto expresso para com os pais: o capitão do exército, Abílio Faria, e Maria de Jesus Lourenço.

Renderam homenagem na cerimónia religiosa cerca de uma centena de familiares e amigos, assim como as mais altas figuras do Estado: o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e os anteriores chefes de Estado, Aníbal Cavaco Silva e António Ramalho Eanes. O primeiro-ministro António Costa, o ex-dirigente do BE Francisco Louçã e a atual líder do partido Catarina Martins também marcaram presença.