Último concerto das Spice Girls aconteceu este sábado? Parece que não

O último concerto da banda pop Spice Girls pode, afinal, não ter sido este sábado, dia 15. "Vemo-nos em fevereiro, na Austrália", anunciou Mel B no final do concerto, sem acrescentar pormenores sobre as próximas atuações.



Através do anúncio da artista, começaram a surgir especulações nas redes sociais sobre a possibilidade de o grupo atuar na Austrália.





O concerto da banda Spice Girls, deste sábado, dia 15, no Estádio do Wembley, foi um verdadeiro sucesso e poderá então não ser o último, tal como o grupo tinha anunciado.Ao longo das últimas duas semanas, Geri, Mel B, Mel C e Emma (só faltou Victoria Beckham), voltaram a pisar os palcos numa digressão 25 anos após a formação da banda em 1994.

Este era o 13º concerto dado pelo grupo britânico, que ficou conhecido a nível global através do lançamento da primeira música "Wannabe" em 1996.

Cerca de 80 mil pessoas assistiram aos maiores êxitos da banda feminina, num concerto com uma duração de duas horas e meia. Um dos pontos altos da última noite aconteceu ao som do tema "Mamma", quando as mães e as filhas das cantoras subiram ao palco.

Em "Viva Forever", Emma Bunt, conhecida pelos fãs como "Baby Spice", emocionou-se.

Antes da última atuação do concerto, a cantora conhecida como "Ginger Spice" abraçou as companheiras e disse que precisava de dizer algo.



"Peço desculpa. Desculpem-me por me ter ido embora. Fui uma criança. É muito bom estar de novo com as miúdas que adoro", referiu-se Geri, à sua saída das Spice Girls, há 21 anos.

Um pedido de desculpas e um anúncio de que esta não poderá não ser a última vez que o grupo pisa os palcos.