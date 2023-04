Oferta de livros a bibliotecas e leitores, sessões de conversa e leitura com escritores e programas pensados para as crianças são algumas das iniciativas previstas para o Dia Mundial do Livro, que se assinala este domingo. Em Lisboa, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e a autarquia programaram várias atividades para assinalar a data, com livrarias da cidade a abrirem as portas e a oferecerem “promoções e ofertas especiais”.









