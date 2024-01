A estreia do espetáculo exclusivo ‘As Canções de Amor de Rui Veloso’, o regresso aos palcos nacionais de Raquel Tavares, e as estreias de Ana Bacalhau, Buba Espinho, Carolina de Deus e Ivandro são algumas das novidades do festival Às Vezes o Amor, que decorre entre os próximos dias 14 e 17 de fevereiro de norte a sul de Portugal.



A 10.ª edição do evento foi esta terça-feira apresentada em Lisboa e contou com uma atuação de Buba Espinho,









ele que canta a 14 e 15 de fevereiro no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa. O evento, que inclui um total de 12 artistas nacionais e que privilegia a música portuguesa, conta ainda com David Fonseca, Gisela João, GNR, João Pedro Pais, Jorge Palma e The Gift. Contempladas estão 15 cidades, a saber: Aveiro, Amarante, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Lagoa, Lisboa, Leiria, Porto, Peso da Régua, Setúbal, Santa Maria da Feira, Sintra, Torres Novas e Vila do Conde.