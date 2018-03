Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um filme para lembrar a (difícil) adolescência

‘Lady Bird’ chega esta quinta-feira às salas de cinema e revela Saoirse Ronan em todo o esplendor.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Há quem opte por recordar a infância e a adolescência como um tempo maravilhoso, em que tudo foi perfeito. E os outros: aqueles que assumem que toda a aprendizagem, até na mais tenra idade, é sempre difícil e feita de tensões.



Para esses, o filme ‘Lady Bird’ é um bálsamo. Porque nos mostra uma miúda – interpretada por Saoirse Ronan – que está a passar por toda a espécie de transformações e que nos mostra como as situações que na altura nos pareceram mais dramáticas são, na verdade, cómicas. Vistas à distância, claro.



Saoirse Ronan esteve nomeada para o Óscar de Melhor Atriz por este filme (perdeu a estatueta para Frances McDormand) mas a crítica é unânime em elogiar o seu trabalho: ela está esplendorosa na pele de Lady Bird, Christine McPherson de nome verdadeiro e que tem ilusões de grandeza que não se compadecem com a sua óbvia falta de talentos.



Escrita por Greta Gerwig, que também realiza, esta obra tem muito de autobiográfico e por ela perpassa um sentido de humor contagiante. Apesar de não ter recebido nenhum dos cinco Óscares para os quais estava nomeado, ‘Lady Bird’ ganhou dois Globos de Ouro (Melhor Filme e Melhor Atriz).







Outras estreias

Drama com Huppert

Chama-se ‘Marvin’ o filme que assinala o regresso à tela de Isabelle Huppert, aqui a fazer de si própria. Este drama francês conta a história de um jovem muito pobre (interpretado por Finnegan Oldfield) que tem o sonho de ser ator.



Animação para os jovens

A pensar no público mais jovem chega hoje às salas ‘A Idade da Pedra’, filme de animação com a assinatura de Nick Park (o mesmo de ‘A Fuga das Galinhas’ e ‘A Ovelha Choné’). Aqui, evocam- -se as aventuras do homem primitivo. Eduardo Madeira dá voz à versão portuguesa.