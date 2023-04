‘Até Sempre, Gardel’ é um espetáculo para amantes do tango e um mergulho profundo na vida e na obra desta figura incontornável da música (1890-1935). A estreia está marcada para dia 27, na Fábrica do Braço de Prata (sala Foucault), em Lisboa.



O texto é de José Jorge Letria e a encenação está a cargo do filho, Vasco Letria: “Trata-se de uma conversa entre Gardel e o público, no seu último dia de vida.









