Uma ilha. Um artista plástico desaparecido em circunstâncias misteriosas. Uma família que procura respostas. É o ponto de partida para o espetáculo ‘Nuvem’, que estreia na próxima quinta-feira na Sala Estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa, e que se baseia na peça com o mesmo título, vencedora da 4ª edição do Prémio Miguel Rovisco -Novos Textos Teatrais.









