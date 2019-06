Uma aula de teatro com música à mistura

Martim Pedroso diz que foi durante uma aula de Eugénia Vasques que lhe surgiu a ideia de fazer um espetáculo sobre a História do Teatro."A performatividade da professora é tal, que pensei: porque não dar uma aula aos espectadores?" A própria Eugénia Vasques – que é também crítica e autora de livros sobre a arte performativa – recusou "veementemente" interpretar o espetáculo, mas Marina Albuquerque aceitou.A atriz que o público bem conhece do pequeno ecrã é protagonista de ‘História Ilustrada do Teatro Português’, em cena na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Já não é a primeira vez que atriz e encenador se encontram no mesmo projeto."Procuro atores com disponibilidade física e mental, com sentido de humor", diz Martim Pedroso, que se orgulha de ter assinado um espetáculo pouco convencional. "As pessoas que trabalham comigo têm de conseguir estar num terreno que é o da experimentação – e este elenco corresponde a essa minha necessidade."Além de Marina Albuquerque, o espetáculo – que se divide entre momentos sérios e cómicos, com música pelo meio – conta ainda com interpretações de Cleia Almeida, Ana Sampaio e Maia, João Telmo, Paulo Duarte Ribeiro e do próprio Martim Pedroso."Acho que o espetáculo pode agradar às pessoas que não sabem nada de teatro e àquelas que, tendo experiência, podem vir recordar momentos e figuras que marcaram a história dos nossos palcos", conclui.