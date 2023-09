‘Angie’ já tem 50 anos – rivaliza com ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ como a música mais famosa dos Rolling Stones.



Foi escrita em 1972 e aparece no álbum ‘Goats Head Soup’, lançado em 1973. Sobre o tema, há várias lendas – uma diz que foi inspirada na atriz e modelo italiana Anita Pallenberg (1947-2017), que ficou famosa por ser uma das musas dos Stones – foi companheira de Brian Jones (um dos fundadores da banda, que morreu em 1969) e Keith Richards e teve um caso com Mick Jagger;









