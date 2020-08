Uma dezena de filmes nacionais em estreia no Cinema

O cinema português vai estar em alta nas próximas semanas. Já esta quinta-feira estreia nas salas ‘Impossibilidade de Estar Só’, filme de Sérgio Graciano (que está a rodar ‘Salgueiro Maia – O Implicado’ - pode estrear já em outubro), protagonizado por Laura Dutra e Bruna Quintas. Conta a história de Alice, uma miúda de 20 anos que vive confinada desde que nasceu, quando lhe foi diagnosticada uma doença imunodeficiente grave, e a sua melhor e única amiga, Fred, através de quem vive.No dia 13 chega ‘Golpe de Sol’, de Vicente Alves do Ó (com Oceana Basílio, Nuno Pardal, Ricardo Pereira e Ricardo Barbosa), e dia 20 ‘Alice, Nova Iorque e Outras Histórias’, de Tiago Durão. Dia 27 estreia o novo filme de Diogo Morgado: ‘Irregular’, com Pedro Teixeira a assumir o protagonismo.Já em setembro, dia 10, é a vez de ‘Ordem Moral’, de Mário Barroso. Maria de Medeiros, Albano Jerónimo e Miguel Borges integram o elenco. Dia 17 estreia outro filme de Sérgio Graciano: ‘O Som Que Desce na Terra’, com Gabriela Barros, Margarida Marinho e José Raposo. Uma semana depois, dia 24, chega a adaptação que João Botelho fez da obra de José Saramago.Para outubro está prevista a estreia de ‘Sombra’, de Bruno Gascon, com Ana Moreira, a partir da história do desaparecimento de Rui Pedro, nos anos 1990, e para novembro ‘Amadeo’, de Vicente Alves do Ó, sobre Amadeo de Souza-Cardoso, e ‘Bem Bom’, de Patrícia Sequeira, sobre as Doce.