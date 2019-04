Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma vida feliz precisa de muita imaginação

Obra de animação chega às salas a tempo de apanhar os mais novos nas férias da Páscoa.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Imagine-se uma menina inteligente e precoce que usa os tempos livres a construir, juntamente com a mãe, um parque temático que responde a todas as suas fantasias e aspirações. É o ponto de partida para ‘Parque das Maravilhas’, o filme de animação que chega hoje às nossas salas de cinema, resultado de uma colaboração entre a Paramount e a Nickelodeon Movies, mesmo a tempo de apanhar os miúdos no período de férias da Páscoa.



A história é de molde a enternecer os corações mais duros: a determinada altura, a pequena June é informada de que a mãe está doente e que tem de se afastar da família para fazer tratamentos, e que ela própria será enviada para um acampamento. Só que, a caminho do tal retiro, a pequena June encontra, materializado fisicamente, o parque temático que imaginou, a precisar urgentemente que a sua mentora o anime...



Feito a pensar em toda a família, esta obra de animação digital tem sido muito elogiada pela capacidade de encantar. O único senão do projeto é que, a meio, ficou sem realizador... Na ficha artística não aparece o nome de Dylan Brown porque foi despedido em janeiro do ano passado, depois de ter sido acusado de assédio sexual por uma colega de trabalho.



OUTRAS ESTREIAS

Do livro para o ecrã

O best-seller ‘After’, de Anna Todd, chega ao grande ecrã para encantar os fãs desta história de amor obsessiva. Jenny Gage assina o filme.



Como mudar de vida

Em ‘Lugares Sagrados’, James Caan é um cardiologista reformado que parte para Jerusalém e torna-se criador de porcos. Um drama de Amanda Sthers.



O regresso de ‘Hellboy’

A personagem de BD ‘Hellboy’ está de volta, agora para lutar contra uma antiga feiticeira empenhada em vingar-se dele. A realização é de Neil Marshall.