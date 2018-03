Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UNESCO aprova Braga e Mafra

Bom Jesus do Monte e Real Edifício de Mafra passam à fase seguinte da candidatura a Património Mundial.

Por Sónia Dias | 06:00

O Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga, e o Real Edifício de Mafra passaram à fase seguinte da candidatura a Património Mundial da UNESCO. Os monumentos vão agora ser avaliados pelo ICOMOS [Conselho Internacional de Monumentos e Sítios], seguindo-se um "longo processo". "Só no ano que vem é que serão apresentadas, na melhor das hipóteses, ao Comité do Património Mundial", disse à Lusa Rita Brito, secretária-executiva da UNESCO, acrescentando que entre a apresentação da candidatura e a decisão do comité há um período mínimo de 18 meses.



Em maio de 2016 foi concluída a atualização da lista indicativa de Portugal ao Património Mundial e foram apresentados 21 bens (ver infografia). Existem atualmente 15 sítios classificados pela UNESCO: Centro Histórico de Angra do Heroísmo, Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, em Lisboa, Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo, em Tomar, Centro Histórico de Évora, Mosteiro de Alcobaça, Paisagem Cultural de Sintra, Centro Histórico do Porto, Arte Rupestre do Vale do Coa, Floresta Laurissilva da Madeira, Centro Histórico de Guimarães, Alto Douro Vinhateiro, Paisagem da Cultura da Vinha do Pico, Cidade-Quartel de Elvas e Alta e Sofia, da Universidade de Coimbra.