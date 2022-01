Os setores criativos e culturais na União Europeia (UE) terão apoios comunitários de 385 milhões de euros este ano, mais 100 milhões do que no ano passado, principalmente devido à crise da Covid-19.Em causa está o apoio aos setores da música, do património, das artes do espetáculo e da literatura, bem como um regime de mobilidade para artistas, criadores ou profissionais da cultura terem oportunidades de desenvolvimento profissional, bem como de promoção.