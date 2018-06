Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vai ser uma noite histórica”, diz Rui Bento Vasques

Corrida CM assinala 40 anos de alternativa de João Moura.

09:35

É com grande expectativa que Rui Bento Vasques encara a Grande Corrida do Correio da Manhã, que promete encher o Campo Pequeno na próxima quinta-feira.



A noite, que se prevê de emoções fortes, conta com um momento muito especial, uma vez que o cavaleiro João Moura comemora 40 anos de alternativa ao lado dos dois filhos, João Moura Jr. e Miguel Moura.



"O João foi um pioneiro no toureio a cavalo, há um antes e um depois dele, portanto esta tem tudo para ser uma noite histórica, memorável", explica ao CM o diretor das atividades tauromáquicas do Campo Pequeno.



O cartel de luxo fica completo com as pegas dos forcados amadores de Portalegre, Arronches e Monforte.