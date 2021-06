O Vale do Côa apresenta mais de mil rochas com manifestações rupestres, identificadas em mais de 80 sítios, em que predominam as gravuras paleolíticas, feitas há cerca de 25 mil anos BP (Before Present).É uma autêntica galeria ao ar livre que recentemente descobriu um novo ‘quadro’: trata-se de um dos maiores painéis de arte rupestre ao ar livre do Mundo e só foi encontrado devido à descida do ...