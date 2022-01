Valor de mercado do Spotify cai 1,8 mil milhões de euros depois do boicote de Neil Young

O movimento iniciado por Neil Young, em forma de protesto contra o 'podcast' de Joe Rogan, já está a causar prejuízos financeiros. O cantor exigiu que o Spotify retirasse todas as suas músicas, indignado com o The Joe Rogan Experience, um 'podcast' alojado na plataforma que tem sido acusado de divulgar informações falsas sobre a Covid-19. Depois de Neil Young, também a cantora Joni Mitchell fez a mesma exigência, o que leva agora o Spotify a uma perda de 1,8 mil milhões de euros de valor de mercado.Também nas redes sociais, o movimento #CancelSpotify tem vindo a ganhar força, com milhares de pessoas a decidirem juntar-se ao protesto, o que está a deixar o Spotify numa posição cada vez mais difícil.O 'podcast' de Joe Rogan tem um contrato de exclusividade de 90 milhões de euros e é o mais ouvido da plataforma.