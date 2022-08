Os bilhetes para o concerto dos Coldplay no Estádio de Coimbra, a 17 de maio do próximo ano, serão colocados à venda esta quinta-feira, a partir das 10h00, estando a sua compra limitada a seis unidades por pessoa, de acordo com a organização, que espera uma grande afluência.Recorde-se que, de acordo com a procura, a banda britânica poderá dar até quatro concertos no nosso país, no âmbito da tournée ‘Music of The Spheres’. Os bilhetes estarão à venda com um custo entre os 65 e os 150 euros.