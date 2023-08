Vento derruba torre cénica do palco principal do festival Kalorama

Um "pico de vento" será a causa provável da queda aparatosa, esta segunda-feira, de uma torre cénica do palco principal do festival Kalorama que arranca esta semana no Parque da Bela Vista, em Lisboa.Andreia Criner, responsável da Last Tour, promotora do evento, disse à revista digital Blitz que a queda da torre metálica, decorada com plástico perfurado, não causou quaisquer feridos.Depois do incidente – filmado num vídeo enviado ao-, as autoridades decidiram encerrar as instalações do Parque da Bela Vista devido aos ventos fortes sentidos naquela zona da capital.O festival arranca esta quinta feita e apresenta, entre muitos outros, Florence and the Machine, Prodigy, Blur e Arcade Fire.