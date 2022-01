Vera Lagoa, uma mulher dos diabos

Portugal era um país pobre e fechado sobre a ditadura, católico, preconceituoso e cinzento, um pouco atrasado do resto da Europa onde já sopravam ideias novas. Nascida em 1917, Maria Armanda Falcão tinha uma personalidade extrovertida e luminosa, uma curiosidade insaciável, corajosa e frontal, por vezes em inconsequente desafio, mas era tudo o que não se encontrava por cá. Francisco Balsemão, o então jovem director do Diário Popular, percebeu a sua rara perspicácia e chamou-a para escrever uma crónica mundana que apelidou de Bisbilhotices, contra a sua vontade. Ela decidiu assinar como Vera, de verdade, e o então amigo Luís de Sttau Monteiro acrescentou o apelido do vinho que estavam a beber no momento, Lagoa.