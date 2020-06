Verão vai aquecer com as estreias no cinema

Já se sabe que 2020 será o pior ano em matéria de bilheteiras de que há memória no cinema. A pandemia de Covid-19 obrigou ao fecho súbito das salas de cinema de todo o Mundo, mas, a partir das próximas semanas, produtores e distribuidores vão correr atrás dos prejuízos e procurar recuperar algum do tempo perdido. Portugal não é exceção e, apesar de algumas salas já estarem abertas, as grandes estreias estão apontadas a partir de julho.Uma das mais sonantes chega no dia 16 do próximo mês: ‘Tenet’, de Christopher Nolan, é uma aventura em larga escala, com orçamento próximo dos 200 milhões de euros, sobre um homem (John David Washington) que se envolve numa trama de espionagem que é também um teste às coordenadas temporais. A rodagem passou por Dinamarca, Estónia, Itália, Noruega, Índia ou Reino Unido.O regresso em força das produções de Hollywood fica marcado também pelo heroísmo no feminino. Se a versão em imagem real de ‘Mulan’ chega a 23 de julho, ‘Mulher-Maravilha 1984’ estreia a 13 de agosto. Esta sequela do bem-sucedido filme de 2017 traz de volta Gal Gadot, de novo às ordens da realizadora Patty Jenkins, mas num recuo até aos anos 1980, no qual a heroína tem pela frente dois novos inimigos: Max Lord (Pedro Pascal, da série ‘Narcos’) e The Cheetah (Kristen Wiig).Também em agosto, logo no dia 6, Russell Crowe regressa no inquietante ‘Em Fúria’, sobre um incidente no trânsito que se transforma num jogo do gato e do rato. Destaque ainda para ‘Capone’, que chega a Portugal no dia 13 de agosto, e que dá a Tom Hardy a chance de ser o gangster que, aos 47 anos, e após uma década na prisão, começa a sofrer de demência e a ser atormentado pelo passado.Esperada para breve é também a estreia do polémico ‘O Homem que Matou D. Quixote’, de Terry Gilliam, que levou o produtor Paulo Branco a tentar ficar (sem efeito) com os direitos do filme, que foi rodado parcialmente em Portugal.O cinema português regressa neste verão. Primeiro com ‘Fátima’, a 13 de agosto, que volta ao milagre testemunhado pelos três pastorinhos. O elenco inclui Joaquim de Almeida ou Sónia Braga. Depois com ‘Bem Bom’, a 27 de agosto, sobre o grupo musical Doce, com Bárbara Branco, Carolina Carvalho, Lia Carvalho e Ana Marta Ferreira.Há três animações a reter nas próximas semanas. A primeira é ‘Animal Crackers’, sobre uma caixa mágica de bolachas, que está em exibição a partir de 9 de julho. Segue-se ‘A Liga dos Animais Fantásticos’, no dia 30 de julho, e ‘Spongebob: Esponja em Missão’, a 6 de agosto, em que a célebre personagem vai em busca de Atlântida.