Vestidos, folhos e cinturas marcadas no desfile de Luís Carvalho

A fechar o segundo dia da ModaLisboa, o designer apresenta uma coleção de inverno que é uma fusão entre o orgânico e o digital, o clássico e o moderno.

09.03.19

Depois de inspirar-se nalguns dos trabalhos do artista plástico digital e de colagens Matthieu Bourel, Luís Carvalho apresenta agora a coleção Surface para o outono-inverno 2019/20.



O resultado foram peças trabalhadas com folhos e diferentes formas de sobreposições. Uma abordagem de linhas orgânicas com referências a ilustrações digitais e ao design gráfico que é também um espelho da evolução criativa de Luís Carvalho.



O inverno será assim, dominado, por vestidos e casacos fluidos, mas também por calças e vestidos de cintura marcada.