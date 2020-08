Vestígios arqueológicos descobertos em Alvalade

Foram encontrados vários vestígios arqueológicos no decorrer das obras de requalificação do centro histórico de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém. “A primeira descoberta foi uma arcada de pequenos tijolos com argamassa, que faz parte de uma galeria antiga para escoar as águas da chuva, provavelmente durante o século XIX”, diz a arqueóloga Filipa Santos.