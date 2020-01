Madonna canta 'sodade' de Cesária Évora durante concerto em Lisboa. Veja a atuação

Durante um concerto em Lisboa que apelidou de "muito emotivo", Madonna juntou-se a Dino d'Santiago para interpretar o tema 'Sodade', música que Cesária Évora imortalizou.As imagens da atuação foram divulgadas esta quarta-feira pela promotora do evento Everything is New.Em palco, a artista recordou ainda os seus primeiros tempos em Lisboa e as dificuldades que sentiu.