Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vidigueira prepara 11ª edição da Bienal Salão das Artes

Correio da Manhã junta-se a iniciativa da Câmara municipal.

12:51

Termina esta sexta-feira, dia 31, a receção de candidaturas para a XI Bienal Salão das Artes da Vidigueira, uma iniciativa da Câmara municipal que conta com o apoio do CM.



Os artistas, nacionais ou estrangeiros, interessados em participar na mostra de pintura e escultura devem submeter os seus trabalhos originais à apreciação do júri, enviando-os para a morada da câmara.



Há quatro prémios a distribuir: Pintura (mil euros); escultura (mil euros); prémio Correio da Manhã (mil euros) e prémio Especial CMTV (500 euros).