"Vim colmatar uma falha": Zé Amaro atua hoje no Porto

Zé Amaro – No início foi bastante difícil mas, treze anos depois, acho que as pessoas já se habituaram. Vim colmatar uma falha que havia no mercado e hoje há muita gente a pedir pelas minhas canções e pelos meus chapéus [risos].- Eu sou fã do country americano desde pequeno. Quando surgiu a oportunidade de começar um carreira a solo depois de ter passado por vários projetos nem hesitei.- É difícil definir uma faixa etária, mas aparecem desde crianças a pessoas de idade. Há um público maioritariamente feminino, mas também já há muitas mulheres que levam os maridos. Já tenho fãs que vêm de camionetas do norte ao Algarve só para me verem.- A minha editora diz-me isso muitas vezes. Mas há uma explicação para isso porque eu faço um ‘pack’ muito bonito que ainda tem a oferta de um chapéu e isso impulsiona muito as vendas. Todos os meus discos são platina.- Vai ser a minha maior produção de sempre, com grande componente cénica. De Espanha vem a Lucía Perez, com quem gravei um dueto no meu último disco, mais vai haver outras surpresas.