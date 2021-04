Vinte e dois faraós ganham lar “mais moderno” no Egito

O Egito e Mundo pararam para assistir a um momento inédito: a trasladação de 22 múmias de reis e rainhas do Império Novo (séculos XVI - XI antes de Cristo) do Museu Egípcio, no centro do Cairo, para o Museu da Civilização. O intitulado "grande desfile" decorreu ontem ao início da noite e captou atenções devido a todo o aparato montado para o cortejo das múmias, com muitas luzes, música e uma decoração arrojada.As múmias foram transportadas em ordem cronológica, cada uma a bordo de carros puxados por cavalos com decorações típicas da época dos faraós, identificados com o nome do respetivo soberano. O faraó Sekenenré Taá (século XVI a.C.), da 17ª dinastia, inaugurou o desfile. O rei Ramsés II e a rainha Hatshepsut, com grande relevo histórico, também passaram pelo cortejo, que foi encerrado pela trasladação de Ramsés IX (século XII a.C.), da 20ª dinastia.A organização do evento, que foi televisionado pela estação pública do Egito, esteve também nas mãos das autoridades egípcias, que ficaram responsáveis pela segurança do trajeto com cerca de sete quilómetros. Na nova casa - Museu Nacional da Civilização Egípcia -, as múmias vão ser mudadas para urnas "mais modernas", "com controlo de temperatura e humidade mais avançado", sublinhou a especialista em mumificação Salima Ikram.