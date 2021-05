Vinte e seis países disputam este sábado a final da Eurovisão e Portugal está na corrida

Vinte e seis países competem este sábado na final do 65.º Festival Eurovisão da Canção, em Roterdão, nos Países Baixos, com Portugal a ser representado pelos The Black Mamba com o tema "Love is on my side".

A 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio do ano passado, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão decidiu adiá-la um ano, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, por causa da pandemia da Covid-19.

Este ano entraram 39 países em competição, mas à final chegam 26, dos quais 20 foram apurados em duas semifinais, que decorreram na terça e na quinta-feira.