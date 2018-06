Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violações e assédio nos bastidores do Nobel

Fotógrafo casado com antiga membro da Academia Sueca arrisca seis anos de prisão.

01:30

Jean-Claude Arnault, que já tinha sido denunciado por assédio sexual a dezenas de mulheres num escândalo que levou ao cancelamento do Nobel da Literatura 2018, foi agora acusado de violação, arriscando uma pena que pode ir até seis anos de prisão.



O fotógrafo francês, de 71 anos, casado com a escritora Katarina Frostenson, ex-integrante da Academia Sueca, enfrenta "provas consistentes e fortes" de que terá violado uma mulher (cuja identidade permanece desconhecida) em duas ocasiões: em outubro e dezembro de 2011.



"Numa houve violência e na outra a vítima estaria a dormir", revelou a procuradora Christina Voigt, acrescentando que há seis meses que o caso é investigado e que existem testemunhas. Perante as acusações, Arnault já fez saber, através do advogado, que está "completamente inocente".



Em novembro passado, 18 mulheres acusaram o fotógrafo de assédio sexual. Perante estas suspeitas, o Nobel da Literatura foi cancelado e Katarina Frostenson, de 65 anos, abandonou a Academia Sueca.



Foi aberta uma investigação, uma vez que as alegações não foram denunciadas à polícia, mas 17 dos 18 casos acabaram por ser arquivados pelo Ministério Público por falta de provas.



