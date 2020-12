'Vitalina Varela' é o novo candidato aos Óscares após rejeição de 'Listen'

Depois da Academia de Cinema dos Estados Unidos ter recusado o filme ‘Listen’, de Ana Rocha de Sousa, como candidato português aos Óscares, Portugal já tem uma nova longa para concorrer à categoria de Melhor Filme Internacional. Trata-se de ‘Vitalina Varela’, do realizador Pedro Costa. O filme conta a história de uma mulher que viveu grande parte da vida à espera de ir ao encontro do marido, Joaquim, emigrado em Portugal, mas que na verdade chega ao nosso país três dias depois do seu funeral.









Recorde-se que, depois do chumbo a ‘Listen’ (o fator de exclusão prendeu-se com um dos critérios de elegibilidade que obriga a que, pelo menos, 50% do filme candidato seja falado em língua não inglesa), a Academia Portuguesa de Cinema teve de abrir uma votação relâmpago para encontrar um novo candidato, das 00h00 de sábado às 23h59 de domingo. Entre eles estavam ‘Mosquito’, de João Nuno Pinto, ‘Patrick’, de Gonçalo Waddington e ‘Vitalina Varela’, de Pedro Costa.

‘Vitalina Varela’ teve estreia mundial em agosto do ano passado no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, onde arrecadou os principais prémios: Leopardo de Ouro e Leopardo de melhor interpretação feminina. Desde então, tem sido exibido e tem recebido vários prémios em diversos festivais internacionais de cinema e integra diversas listas dos melhores filmes europeus do ano.





A 93ª edição dos Óscares, está marcada para 25 de abril de 2021, em Los Angeles, EUA.