“Viva o livro": Marcelo Rebelo de Sousa elogia Portugal e apela à compra de Livros

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursou esta quinta-feira na cerimónia de abertura da Feira do Livro que começa este dia 26 de agosto e se estende até dia 13 de setembro.Contente com a realização de mais um feira, mesmo em tempos de pandemia, o Presidente deixou rasgados elogios aos portugueses afirmando que era "Portugal no seu melhor".Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou ainda para apelar à compra de livros por parte da população dizendo que "a feira do livro tem que ser enquanto feira do livro e depois enquanto afirmação e triunfo do livro. Que é o triunfo do livro. Viva o livro!"A Feira do Livro entra na sua 90º. edição apesar de "ninguém acreditar em agosto do ano passado que se iria realizar este ano". O Presidente destaca ainda que o seu grande objetivo é "estar presente no centenário".