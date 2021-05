Vocalista da banda vencedora da Eurovisão submetido a teste de despistagem de drogas

O vocalista do grupo italiano Måneskin, que no sábado venceu o Festival da Eurovisão da Canção 2021, vai ser submetido a testes de despistagem de drogas, refere hoje um comunicado dos organizadores do evento, citado pela Agence France-Presse.

Segundo a AFP, em causa estará o comportamento assinalado como suspeito durante o evento em Roterdão, na Holanda.

"O grupo rejeitou veementemente as alegações de uso de drogas e o cantor em questão será submetido a testes voluntariamente", adiantam os organizadores da Eurovisão na referida nota.