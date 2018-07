Banda deixou uma mensagem nas redes sociais em jeito de homenagem.

12:25

Chester Bennington, vocalista dos Linkin Park, morreu há um ano. Nas redes sociais, a banda não deixou passar em claro este marco e colocou uma mensagem em jeito de homenagem.

"Passou um ano desde que partiste – um período surreal de luto, coração partido, negação e reconhecimento. Ainda parece que estás perto de nós, rodeando-nos com a tua memória e a tua luz", começam por escrever.

"Estamos eternamente gratos pelo teu amor e pela paixão que partilhaste connosco e com o mundo. Sentimos a tua falta mais do que as palavras conseguem expressar", concluem.

No final da mensagem, os membros dos Linkin Park fizeram questão de partilhar o número de telefone da linha de prevenção do suicídio.

De lembrar que o cantor foi encontrado na sua casa enforcado pela empregada, que entrou em pânico e deu o alerta.