A vida e as palavras de Isadora Duncan (1877-1927), a grande revolucionária da dança do século XX, são protagonistas do novo espetáculo de Rita Lello. Ao livro ‘Jogo Sensual no Chão do Peito’, poema dramático de Graça Pires inspirado na criadora norte-americana, a atriz e encenadora juntou excertos da biografia da própria Isadora, de entrevistas que deu e ensaios que escreveu.O resultado, diz, é um “elogio da liberdade”. “Deparei-me com um conjunto de textos de grande modernidade, que me deram a conhecer uma pessoa que se bateu pela liberdade de vida e pela liberdade artística, alguém que enfrentou batalhas que ainda hoje temos pela frente”, afirma Rita Lello, que, sozinha em cena, garante que “este não é um espetáculo biográfico”. “Não vou fazer de Isadora Duncan, mas vou falar com as palavras dela, por mim, por muitas mulheres e homens que conheço”, conclui.