Gravações históricas de Amália Rodrigues vão ser candidatas ao programa da UNESCO ‘Memória do Mundo’, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Cultura.“No ano em que se celebra o centenário de Amália Rodrigues, queremos sublinhar a importância e o valor universal excecional do registo da sua voz e da sua música, fazendo jus à sua carreira de dimensão mundial, através do reconhecimento pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) das gravações da cantora como ‘Memória do Mundo’”, justificou o gabinete da ministra Graça Fonseca.

A candidatura será apresentada através do Arquivo Nacional do Som, que está a trabalhar em colaboração com a editora Valentim de Carvalho, detentora de um vasto espólio de fitas magnéticas gravadas pela fadista (1920-1999). As gravações, nunca antes editadas, foram feitas entre 1951 e 1990. Trata-se sobretudo de ensaios, diferentes ‘takes’, experiências de gravação e registos informais. Será a primeira vez que Portugal candidata um documento audiovisual no âmbito do projeto da UNESCO.