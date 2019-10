Wayne Hussey em modo acústico no RCA Club

Só em palco, apenas acompanhado pela guitarra ou pelo piano, com uma caixa de ritmos a marcar o compasso, Wayne Hussey recordou este sábado à noite, em Lisboa, as principais canções que construíram a carreira dos The Mission nas últimas três décadas.

Sempre em modo acústico, o líder do carismático grupo britânico brindou a audiência que encheu o RCA Club com um concerto que passou bem para lá das duas horas.

Poucos (ou mesmo nenhuns) sucessos da banda britânica terão ficado por recordar nesta atuação integrada na digressão ‘Salad Daze Tour’, que está a promover a sua autobiografia homónima editada há menos de cinco meses.

‘Grapes of Wrath’, ‘Severina’, ‘Island in a Stream’, ‘Wasteland’ ou ‘Butterfly on a Wheel’, dos The Mission, entrecruzaram-se com versões de ‘Marian’, dos seus antigos The Sisters of Mercy ou ‘Mr. Pleasant’, dos The Kinks.

Não foi um espetáculo muito mexido nem era isso que se pretendia. Afinal, a ideia era os fãs absorverem as canções no seu sentido mais puro, despidas de todos os instrumentos que fizeram delas êxitos quase intemporais.

A aquecer as hostes, antes da subida ao palco de Wayne Hussey, esteve o sul-africano Ashton Nyte com o seu projeto pessoal The Awakening, numa prestação bem conseguida.

Este domingo à noite, a partir das 22h00, Wayne Hussey repete a atuação no Hard Club do Porto, de novo em ambiente intimista, Os bilhetes custam 12 euros.