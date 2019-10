Will Smith luta contra clone em obra de ação

OUTRAS ESTREIAS

‘Judy’

A atriz Renée Zellweger tem sido aplaudida pela forma como dá vida à atriz Judy Garland, num drama biográfico sobre a estrela de ‘O Feiticeiro de Oz’, que aceita fazer uma digressão por Inglaterra, apesar de enfrentar a depressão e a dependência de álcool e drogas.



‘Viriato’

Filme português sobre o herói lusitano que marcou a História pela coragem de enfrentar a ocupação romana, na Península Ibérica, durante o século II a.C. Cabe ao ator Alexandre Oliveira ser Viriato, neste trabalho realizado por Luís Albuquerque.



Aos 51 anos, Will Smith quer mostrar que ainda pertence à primeira liga de heróis de filmes de ação. Para tal, aceitou o repto de lutar contra uma versão jovem de si próprio no filme ‘Projeto Gemini’, a partir de hoje nas salas portuguesas.Com um musculado orçamento de 125 milhões de euros, esta obra futurista, dirigida pelo duplamente oscarizado Ang Lee, começa com o desejo de um mercenário (Smith) em reformar-se, depois de vários anos ao serviço do governo norte-americano. Porém, começa a ser perseguido por um assassino altamente treinado que vem a descobrir, pouco depois, ser um clone de si próprio. Inimigos mortais, estas duas versões da mesma pessoa vão procurar respostas para uma ardilosa conspiração.Filmado no formato 4K, isto é, com 120 frames por segundo (muito acima dos habituais 24 frames de um filme), ‘Projeto Gemini’ contempla vistosas cenas de ação nas ruas de Cartagena, na Colômbia, ou em Budapeste, na Hungria.Apesar de tudo, do que mais se tem falado é da imagem de Will Smith rejuvenescido, numa técnica de efeitos especiais de ponta que chegou a requisitar a Weta Digital, a produtora de Peter Jackson (realizador da saga de ‘O Senhor dos Anéis’).