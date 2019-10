Wim Wenders transformou palavras de Prémio Nobel Peter Handke em filme nomeado para Leão de Ouro

Peter Handke, vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 2019, é o autor da peça "Os Belos Dias de Aranjuez", que inspirou a adaptação da mesma em 2016 ao grande ecrã.A trama gira à volta dos dois protagonistas - Reda Kateb e Sophie Semin - que, num belo dia de verão, conversam num terraço com Paris no horizonte sobre os mais diversos temas que exploram a dimensão humana, tais como a sexualidade, a infância e a memória. A conversa detalha os dois pontos de vista das personagens: o masculino e o feminino.A realização desta longa-metragem esteve ao cargo de Wim Wenders que filmou as palavras do escritor austríaco, tendo conseguido uma indicação ao prémio Leão de Ouro, no Festival Internacional de Veneza em 2016.