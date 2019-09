Wulfband encabeçam último dia do festival gótico de Leiria

Coube aos misteriosos Wulfband subir este sábado pela última vez ao palco do Extramuralhas, o festival gótico de Leiria, este ano na sua 10ª edição, que pela segunda vez consecutiva saiu do seu habitat natural, o Castelo, e desceu às ruas da cidade do Lis.Milhares de festivaleiros envergaram o negro tradicional da festa e, nos últimos três dias, deram nova cor à cidade, enquanto visitavam os diferentes palcos da festa.Com o Castelo em obras até 2020, o Extramuralhas, nos últimos três dias, visitou destinos como o Mosteiro da Batalha, o Museu de Leiria, o jardim Luís de Camões e o Teatro José Lúcio da Silva.