Yoko Ono vai estar na cidade do Porto, em abril, para uma exposição que terá lugar no Museu de Arte Contemporânea de Serralves."O jardim-escola da Liberdade" é o nome da mostra que a japonesa levará à cidade Invicta e que irá transformar "Serralves num jardim de aprendizagem e de liberdade".A artista plástica tornou-se popular por ter sido a mulher do Beatle John Lennon e considerada por muitos como a culpada pela separação do grupo musical.