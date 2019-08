Zambujeira lucra com festival Sudoeste

O Sudoeste é muito mais do que apenas música e diversão, é toda uma organização empresarial que está por detrás das luzes do espetáculo. A organização não disponibiliza os números, mas são na ordem dos milhões de euros. A estrutura é grande e todos ganham, como é o caso da aldeia da Zambujeira do Mar, que, por esta altura, triplica a população.A afluência massiva de jovens à praia durante a tarde traz rendimentos extra aos comerciantes desta localidade alentejana, e tem um forte impacto na economia local.Nem todos ganham da mesma forma, mas todos reconhecem a importância do festival para a região. Afinal, como nos conta um dos empresários, este evento é o maior organizado a sul do Tejo.Os efeitos do Sudoeste mantêm-se depois do seu término, pois muitos aproveitam para ficar mais algum tempo nestas paragens do Litoral Alentejano e aproveitar a Costa Vicentina para umas merecidas férias. O impacto do evento ultrapassa por isso as fronteiras da herdade da Casa Branca.