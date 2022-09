António Zambujo recriou as obras de Max com elegância na homenagem prestada na sexta-feira, no festival Santa Casa Alfama, ao artista madeirense, um dos mais geniais criadores de música popular portuguesa do século XX.



Para grande parte das novas gerações, Max será um ilustre desconhecido, apesar de muitas das suas obras terem sido objeto de múltiplas novas versões ao longo dos anos.









