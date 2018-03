Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zambujo em tour pelos Açores

Artista de Beja vai percorrer as nove ilhas do arquipélago.

Por João Monteiro de Matos | 09:13

O compositor e cantor António Zambujo anunciou esta terça-feira no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, São Miguel, uma digressão no Arquipélago dos Açores. Nesta tournée, que se realizará entre 2 e 20 de maio, e irá percorrer as nove ilhas do arquipélago, o artista natural de Beja vai dar a conhecer um projeto inédito.



Ao Correio da Manhã, o músico de 42 anos revelou estar entusiasmado com esta iniciativa e deu alguns pormenores sobre este conjunto de concertos. "Será uma digressão especial que contará apenas com a minha voz e com a minha guitarra. Espero que os açorianos gostem da iniciativa. Vou cantar não só o meu repertório como também algumas canções tradicionais aqui do arquipélago. Acho que as duas sonoridades se complementam", defendeu o cantor de temas como ‘Pica do 7’, ‘Flagrante’, ‘Lambreta’ e ‘Zorro’, entre outras músicas que já têm lugar marcado na história recente do cancioneiro nacional.



Amante das paisagens e da cultura açorianas, Zambujo promete para hoje à tarde mais surpresas, como é o caso do primeiro concerto na parte exterior do vulcão dos Capelinhos, na ilha do Faial. No âmbito da visita promocional que está a realizar para anunciar a digressão agendada para maio, o alentejano passará ainda pela ilha Terceira.



PORMENORES

Datas da tournée

A digressão arranca dia 2 de maio em Ponta Delgada (São Miguel). Seguem-se Santa Maria (dia 4), Faial (6), Pico (9), São Jorge (11), Terceira (13), Graciosa (16) e Flores (18). O último espetáculo está agendado para dia 20, na ilha do Corvo.



Seis discos e 28 coliseus

António Zambujo, Prémio Amália Melhor Intérprete, em 2006, editou até ao momento seis discos de originais, um álbum ao vivo e um trabalho onde interpreta canções de Chico Buarque, intitulado ‘Até Pensei Que Fosse Minha’, editado em 2016. Ao lado de Miguel Araújo encheu o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para 28 concertos.