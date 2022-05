O famoso viajante Gulliver recebe um convite para voltar a Lilliput, o reino onde é considerado um herói. Ansioso para encontrar velhos amigos, Gulliver é, em vez disso, algemado como um impostor e levado para uma masmorra, pois toda a gente aguardava um grande e poderoso gigante. Mas entretanto surge uma força invasora.









‘As Aventuras de Gulliver’, a nova versão da famosa história de Gulliver, produzida na Ucrânia e que estreia esta quinta-feira nas salas de cinema nacionais, é uma ideia do Presidente Volodymyr Zelensky e as receitas serão utilizadas para apoiar a defesa da Ucrânia na guerra.

Oleg Khodachuk, produtor, conta que, em ‘Gulliver Returns’ (no título original), Zelensky decidiu pegar na personagem clássica de Jonathan Swift “não como um gigante em tamanho, mas como um gigante no coração e na coragem”. E no contexto da atual invasão da Ucrânia pela Rússia, diz Khodachuck, a história do pequeno país de Liliput a ser ameaçado pela invasão de um imponente exército (Blefuscu na história) “ganha uma nova ressonância”. O filme foi produzido pela produtora ucraniana KVARTAL 95 (para a qual Zelensky trabalhava).







Anne Frank dá origem a animação



‘À Procura de Anne Frank’ é outro filme de animação a estrear esta quinta-feira em Portugal. Acompanha Kitty, a amiga imaginária a quem Anne Frank dedicou o seu diário e que acorda num futuro próximo focada em encontrar Anne, que acredita ainda estar viva. Um filme de Ari Folman.