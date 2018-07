Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica convida jovens resgatados na Tailândia para uma semana de estágio no Seixal

Todos os 12 jovens e o treinador ficaram a salvo após operação de salvamento.

Por Lusa | 13:33

O Benfica convidou esta terça-feira os jovens resgatados da gruta no norte da Tailândia para estagiarem durante uma semana no centro de estágio do clube, no Seixal, através do embaixador da Tailândia em Portugal.



"Porque se tratam de jovens apaixonados por futebol, o Sport Lisboa e Benfica apresenta a sua excelência, senhor embaixador, a disponibilidade para os acolher num estágio de uma semana no Caixa Futebol Campus, o nosso centro de estágio, sendo todas as despesas inerentes, incluindo a deslocação, suportadas pelo clube", lê-se na carta assinada pelo presidente Luís Filipe Vieira.



Após um jogo da equipa de futebol Wild Boar da Academia Moo Pa, 12 rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o treinador, de 25, foram explorar a gruta no dia 23 de junho, mas as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem.



Esta terça-feira, após três dias de operações de resgate na gruta de Tham Luang, em Chiang Rai, no norte da Tailândia, todos os 12 jovens e o treinador ficaram a salvo.



"Acreditamos que este simples gesto possa contribuir para que aqueles rostos reencontrem a felicidade e o sorriso que toda e qualquer criança nunca deveria perder", rematou o dirigente 'encarnado'.