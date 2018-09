Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto e Benfica procuram primeira vitória na Liga dos Campeões

Dragões recebem na quarta-feira o Galatasaray. Águias regressam à Grécia para defrontar o AEK.

08:58

O FC Porto e o Benfica procuram esta semana somar os primeiros triunfos na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, surgindo como favoritos frente a Galatasaray e AEK Atenas, respetivamente.



Depois do empate em casa do Schalke 04, na primeira jornada do Grupo D, os 'dragões' recebem na quarta-feira o Galatasaray, que venceu em casa na primeira jornada o Lokomotiv Moscovo, por 3-0.



Este será o primeiro encontro entre as duas equipas, embora o FC Porto já tenha um longo historial frente a equipas turcas, somando apenas uma derrota, curiosamente, na última temporada e em casa frente ao Besiktas.



O Galatasaray tem três jogos em casa de equipas portuguesas, somando duas vitórias e uma derrota, no último jogo em terras lusas, em casa do Benfica.



Os 'dragões' chegam a este encontro, após um triunfo sofrido sobre o Tondela (1-0), que lhes permitiu subir ao primeiro lugar da I Liga, embora ainda possam ser ultrapassados pelo Sporting de Braga.



Contudo, o triunfo trouxe más notícias para o treinador Sérgio Conceição, que viu Aboubakar lesionar-se com gravidade no joelho esquerdo e desfalcar a equipa durante vários meses, sendo que Soares, o habitual substituto do avançado camaronês, não está inscrito.



No outro encontro do grupo, o Lokomotiv Moscovo, de Manuel Fernandes e Éder, e o Schalke 04 também procuram o primeiro triunfo na prova.



Cinco dias depois do empate em casa do Desportivo de Chaves (2-2), o Benfica regressa na terça-feira à Grécia, onde, há pouco mais de um mês, garantiu a presença na fase de grupos, com um triunfo sobre o PAOK (4-1), o primeiro em solo helénico.



O adversário desta feita será o AEK Atenas, num encontro entre duas equipas que perderam na primeira jornada, quando as 'águias' perderam com o Bayern Munique (2-0) e os gregos com o Ajax (3-0).



O Benfica e o AEK encontraram-se na Liga Europa de 2009/10, com as equipas a vencerem os respetivos jogos em casa.



Além da perda de dois pontos, o encontro de Chaves deixou mais marcas no Benfica, que deve ter perdido, por lesão, o central Jardel e o médio Gabriel.



Depois de terem conquistado três pontos na primeira jornada, o Bayern Munique e o Ajax defrontam-se na Alemanha.



Sem Cristiano Ronaldo, castigado, a Juventus recebe na terça-feira o Young Boys em busca do segundo triunfo no Grupo H, tal como o Manchester United, treinado por José Mourinho e que tem Diogo Dalot no plantel, que recebe o Valência, de Ruben Vezo e Gonçalo Guedes.



O Real Madrid, vencedor das últimas três edições, venceu na primeira jornada e visita agora o CSKA Moscovo, que empatou em casa do Plzen, que vai jogar em casa da Roma no Grupo G.



Finalista em 2017/18, o Liverpool procura capitalizar o triunfo caseiro do Paris Saint-Germain (3-2) na primeira jornada na visita ao Nápoles, num dos jogos 'grandes' da ronda. No outro jogo do Grupo C, os parisienses recebem o Estrela Vermelha, que empatou na estreia com os italianos.



O Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, visita, no Grupo F, o Lyon, que surpreendeu na primeira ronda, ao vencer em casa do Manchester City, que vai procurar os primeiros pontos no terreno do Hoffenheim.



A fazer um mau começo de temporada na liga francesa, o Mónaco, de Leonardo Jardim, também perdeu na estreia na 'Champions', frente ao Atlético de Madrid e visita agora o Borussia Dortmund.



Na outra partida da 'poule' A, os 'colchoneros' recebem o Club Brugge.



Num dos grupos mais fortes da competição desta temporada, o FC Barcelona visita o Tottenham em busca do segundo triunfo, objetivo igual ao do Inter Milão na visita ao PSV Eindhoven.