Frederico Varandas assobiado durante discurso na Assembleia Geral do Sporting

Na altura em que começou a discursar na Assembleia Geral do Sporting, o presidente do clube, Frederico Varandas, foi assobiado por um grupo de sócios leoninos, alegadamente simpatizantes do ex-líder destituído, Bruno de Carvalho, de acordo com informações recolhidas pelo jornal Record.



A contestação a Frederico Varandas terá sido imediatamente controlada pelos seguranças presentes, algo que motivou mais uma onda de críticas, tanto ao líder atual como à forma alegadamente ditatorial como as vozes discordantes foram silenciadas.